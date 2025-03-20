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İmamoğlu'nun annesi: Aday olmasını istemiyordum ama artık istiyorum

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun annesi verdiği röportajda "Cumhurbaşkanı adayı olmasını başta istemiyordum. Ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum. Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 100'ü aşkın isim hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 87 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiası ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar sürerken, gözaltına alınanların ifade işlemleri başladı.

ANNESİ NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ise oğlu gözaltına alındıktan sonra verdiği röportajda "Cumhurbaşkanı adayı olmasını başta istemiyordum. Ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum. Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun annesi: Aday olmasını istemiyordum ama artık istiyorum
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

vah hacı abla vahhh. memlekete bir baş belası yetiştirmişsin.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

OLUR OĞLUN MİLYONLARCA İNSANIN HAKKINI ZİMMETİNE GEÇİRİP ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYEN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BESLESİN SONRADA OĞLUMA BİRŞEY OLMASIN DÜRÜST OLSAYDI FIRILDAK OLMASAYDI İNSAN GİBİ YAŞASAYDI OLMAZMIYDI ANA OLARAK SEN BU KADAR SERVETİ NASIL ELDE ETTİN DİYE SORDUNMU

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Haber YorumlarıEnes:

Teyzecim koyun kendi bacağından asılır fakat bir hirsizi devlet düşmanını devam et demekte seni gunahlara ortak eder .

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Haber Yorumlarımerttt düzgünnn:

anasın ellerinden öperim,ama helal nedir haram nedir öğretememizsin be ana,tabi senin bilip bilmediğinide bilmiyoruz ama kimki bu vatanın yada herhangi birinin bile bile kuruşuna dokunmuzsa yüzü gülmesin.

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Haber Yorumlarıumut mergen:

ZALIMIN SONU YAKLASINCA ZULMU ARTAR VE DAHA DA AZGINLAŞIR .....HZ...ALI

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Haber YorumlarıKenan polat:

Senin oğlun tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalmış . Millet hizmet beklerken o milletin parasını çalmakla meşgul oluyormuş..

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Haber YorumlarıHaci Güven:

Bu DAHA BIŞEŞ DEĞİL .... CEHENNEM ATEŞİNDEN KİM KORUYACAK .........???? şahsi düşüncemdir !

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

troller buraya doluşmuş utanmadan yaşlı bir kadına laf atıyor hiç olmazsa burada ses çıkarmayın merak etmeyin size haberler com da ekmek yedirecek başka haber çok o yüzden sahiplerinizin size kızacağını pek sanmam

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