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Yolda yürürken sinirlenen Muharrem İnce, anket şirketlerindeki oy oranına isyan etti

Politika Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Balıkesir ve İzmir'deydi. Vatandaşın kendisine gösterdiği ilgiyi örnek veren İnce, "Bu parti 2-3 puanlık parti olabilir mi? Kendiniz görüyorsunuz. Anketçilerin yatacak yeri yok" dedi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi parti lideri de saha ziyaretlerini sıklaştırdı. O liderden biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

İnce dün Balıkesir ve İzmir'in ilçelerinde hem partisinin binalarını ziyaret etti, hem de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Gazeteci Deniz Gezgici'ye konuşan Muharrem İnce, arkasında yürüyen kalabalığı göstererek anket şirketlerineisyan etti. İnce, "Bu parti 2-3 puanlık parti olabilir mi? Kendiniz görüyorsunuz. Anketçilerin yatacak yeri yok" ifadelerini kullandı.

İnce, yürüdüğü güzergah üzerinde bir balıkçı görünce de içeri girdi. Balıkçıya "Balık neden baştan kokar" diye soran İnce, istediği cevabı alamayınca "Çünkü ayakları yok" diye kendi sorusunu yanıtladı. Bu sırada gülmeye başlayan partililer, genel başkanlarıyla birlikte yürümeye devam etti.

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Memleket Partisi Muharrem İnce Balıkesir İzmir Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

biz seni seçim gecesi ortadan kaybolmanla hatırlayacağız muharrem.. ağzınla kuş tutsan senin bir gramlık değerin kalmadı artık..

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