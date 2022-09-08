Ankara politika haberi: Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti Politika Haberleri Gelen Ankara haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, partisince Nallıhan ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri" buluşmasının ardından dükkanları gezerek, esnafla görüştü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kafeler, yöresel yemek lokantaları, dokuma atölyeleri, iğne oyası kooperatiflerinin bulunduğu Kocahan'da iş yeri sahibi ve çalışanlara kolaylıklar diledi, bir süre sohbet etti. Bazı dükkanlara giren Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Politika Kaynak: AA / Alican Ocak Kemal Kılıçdaroğlu Nallıhan Ankara Politika Haberler

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