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Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu

Politika Haberleri

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Yalçın, ziyarette Yerlikaya'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek ilçesi hakkında bilgi verdi.

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ile ilk olarak Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ı çalışma ofisinde ziyaret etti.

Yalçın, ardından Yıldız ile birlikte Bakan Yerlikaya'ya ziyarette bulundu. Ziyarette Yerlikaya'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Yalçın, ilçesi hakkında bilgi verdi.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Politika

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