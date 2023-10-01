Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Saldırı: Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına yapılan terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıya ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. " - ANKARA