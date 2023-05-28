Ankara'dan ilk gelen sonuçlar 14 Mayıs'a göre farklı! Erdoğan başkentte yarışı önde götürüyor

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda sandıkların yüzde 91'i açılırken, Ankara'dan gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.32, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 46 oy aldığı başkentte 28 Mayıs'ta tablo değişti. Sandıkların yüzde 70'e yakınının açıldığı Ankara'da şu ana kadar Erdoğan'a yüzde 49.74, Kılıçdaroğlu'na yüzde 50.26 oy çıktı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi, sandıklar açılmaya başladı.

İLK TURDA KILIÇDAROĞLU ÖNDE BİTİRMİŞTİ

Ankara'dan gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 47.32, Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 46 oy çıktığı Ankara'da ilk tablo çok farklı oldu.

ERDOĞAN, ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Şu ana kadar Ankara'da sandıkların yüzde 86'e yakını açıldı. İlk sonuçlara göre Erdoğan'a yüzde 49.74, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 50.26 oy çıktı.