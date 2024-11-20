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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldi! Sürpriz görüşmeye Mansur Yavaş'ın tavrı damga vurdu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. İmamoğlu'nu görüşme sonrası aracına kadar uğurlayan Yavaş'ın keyifsiz halleri ve yüz ifadesi çok konuşuldu. İmamoğlu ise "O kadar dert yığıyorlar ki üstümüze arada dertleşip dertlerimizi paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı. İki ismin Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına verdikleri aksi reaksiyonlar nedeniyle aralarının bozuk olduğu söylentisi yayılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir araya geldi.Görüşmenin ardından belediye başkanları binadan birlikte çıktı. Mansur Yavaş, İmamoğu'nu arabaya kadar uğurladı.

YAVAŞ'IN KEYİFSİZ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yavaş'ın İmamoğlu'nun aracına yürürken keyifsiz halleri ve yüz ifadesi çok konuşuldu. Ekrem İmamoğlu bir gazetecinin "Sürpriz görüşme" sözlerine ise dikkat çeken bir karşılık verdi. Yavaş ile sürekli görüştüklerini hatırlatan İmamoğlu, "Sürpriz değil, biz hep görüşüyoruz, dertleşiyoruz. O kadar dert yığıyorlar ki üstümüze arada dertleşip dertlerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldi! Yavaş'ın yüz ifadesi çok konuşuldu

İMAMOĞLU'NDAN BİRLİK MESAJI

Ekrem İmamoğlu, Yavaş ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'birlik' mesajı vererek şu ifadeleri kullandı: "Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk. Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız. Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz. Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz. Bugün bizi ağırlayan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'a ev sahipliği için teşekkür ederim."

YAVAŞ: SORUNLARI MASAYA YATIRDIK

Görüşme sonrası Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP'li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına katılacağını "Safları sıklaştırın" notunu düşerek bir video paylaşımla duyurmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na gönderme gibi ifadeler kullanmıştı. İmamoğlu video paylaşımına "Bizim safımız belli" notunu düşmüştü.

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Yavaş'tan ise Kılıçdaroğlu'na destek gelmişti. Dava duruşmasına katılacağını belirten Yavaş, "Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı. Yavaş ve İmamoğlu'nun karşıt paylaşımları iki isim arasında gerginlik yaşandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldi! Sürpriz görüşmeye Mansur Yavaş'ın tavrı damga vurdu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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