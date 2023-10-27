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Ankara'da STK'ler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Ankara'daki STK'lerin ortak Filistin Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi. Cuma namazının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup sloganlar atarak İsrail aleyhinde pankartlar açtı. Burada konuşan bazı STK üyeleri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını ABD'nin desteklediğini ifade ederek elçilik önünde protesto gerçekleştirdi.