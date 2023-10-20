Ankara'da Sosyal Medya Provokatörleri Tutuklandı

Ankara'da sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığıyla ilgili paylaşımlar yapmıştı.

ANKARA'da sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

Ankara'da sosyal medya platformları üzerinde provokasyon yaptığı belirtilen Furkan U., Serkan K., Serdar S. ve Ümit Yasin P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığıyla ilgili paylaşım yapan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklandı.