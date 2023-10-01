Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde terör saldırısı girişimi

Ankara Valisi Vasip Şahin, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişimine ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ankara'da sabah 09.30'da İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı girişimi meydana geldi. Saldırı gerçekleştirmeye çalışan teröristler, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda iki polis memuru hafif bir şekilde yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, saldırı girişiminin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. - ANKARA