Ankara'da DEAŞ Üyesi 15 Iraklı Yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet gösteren 15 Iraklı şahsı yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek.
Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ adına geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 Iraklı şahıs yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü adına geçmiş yıllarda faaliyetler yapan 15 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) çerçevesinde değerlendirilen Irak uyruklu 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği aktarıldı. - ANKARA