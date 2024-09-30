Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısını Karşıladı
ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi bir karşılama töreniyle Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı ağırladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmeler, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Venezuella Cumhurbaşkanı Yardımcısını karşıladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika