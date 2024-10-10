ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk,Sırbistan ziyareti için Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti
Ankara.
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk, Sırbistan ziyareti için Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk, Sırbistan ziyareti için Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti
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