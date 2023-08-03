Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, belediyenin araç kiralamalarında mevzuata aykırı olarak yapılan fazla ödeme tutarının 62 milyon 286 bin 193 lira 35 kuruş olduğu öne sürüldü.