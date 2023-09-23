Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Özel halk otobüsleri kanuna uymalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsleriyle ilgili, "Ya kanuna ve yapılan sözleşmeye uyacaksınız ya da otobüslerin tamamını bize satın gidin başka iş yapın. Bu halka zülüm etmenin kimsenin hakkı yok" dedi.

Ankara'da toplu taşımada özel halk otobüslerinin ücretsiz yolcu taşımama krizi sürüyor. TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara'nın "Çözüm bulunamaması halinde pazartesi günü sabahı esnaflarımız çalışmama kararı aldı" açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP 38'inci Ankara Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"Kendilerine gerekli cezai işlemleri uyguladık"

Yavaş, özel halk otobüslerinin kanuna aykırı davrandığını belirterek, "Özel Halk Otobüsleri 15 Ekim'de ücretsiz ve 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet etmeyecekleri belirtmişlerdi. Şimdi bu tarihi ileri çektiler. Oysa halk otobüslerinden gelen şikayetler o kadar çok ki. Yazları akaryakıtları gidecek diye klimaları açmazlar, istedikleri durakta durur, istemedikleri durakta durmazlar. Bazen yolcu az diye sefere çıkmazlar. Kendilerine gerekli cezai işlemleri uyguladık" şeklinde konuştu.

"Ya kanuna uyun ya da otobüslerin tamamını bize satın"

Yavaş, özel halk otobüslerinin kanun gereği taşıması gereken yolcuları taşımadığını ifade ederek, "Ya kanuna ve yapılan sözleşmeye uyacaksınız ya da otobüslerin tamamını bize satın gidin başka iş yapın. Bu halka zülüm etmenin kimsenin hakkı yok" ifadelerine yer verdi. - ANKARA