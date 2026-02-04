Haberler

Adı Epstein belgelerinde geçen Eski Prens Andrew, Windsor Kalesi'nden ayrılıyor

Cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan İngiltere Kralı'nın III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrıldı. 65 yaşındaki eski prensin Windsor Kalesi'nde bulunan Royal Lodge malikanesinden ayrıldığını doğrulayan kraliyet kaynakları, eski prensin pazartesi gece saatlerinde gizlice malikanesinden ayrılarak Kral Charles'ın Norfolk'taki mülkü Sandringham'da bulunan bir kır evine taşındığını bildirdi. Andrew'in burada kaldığını kaydeden kraliyet kaynakları, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu evden de taşınarak Marsh Farm adlı kalıcı konutuna taşınacağı kaydedildi.

Andrew, isminin Epstein dosyalarında geçmesinin ardından İngiltere Prensi ve York Dükü unvanlarını kaybetmişti. - LONDRA

