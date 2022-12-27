Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçeye ödenek ekleme yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, CHP'li 134 milletvekilinin başvurusu sonucu AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 23'üncü ek maddeyle tanınan bütçeye ödenek ekleme yetkisini oy birliğiyle iptal etti.

22 Aralık 2021'de AK Parti'nin Meclis'e getirmesiyle yasallaşan 'Merkezi Bütçe Yönetim Kanun'una eklenen geçici 23'üncü maddeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere ödenek ekleme yetkisi tanınmıştı. CHP'li 134 milletvekilinin AYM'ye yaptığı başvuru sonucunda söz konusu yetki tüm üyelerin oyuyla iptal edildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan hükümde, ek 23'üncü maddenin "2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir" şeklindeki cümlesinin tümden AYM'ye aykırı olduğu vurgulandı.

Maddenin, "İlgili kanunları gereğince genel bütçe geliri karşılığı yapılan eklemeleri bu tutardan düşürülür" şeklindeki hükmüyse AYM'nin kuruluşu ve yargılama usullerine aykırı olduğu için iptal edildi. Söz konusu madde başkan, başkanvekili ve üyelerin oy birliğiyle iptal edildi.