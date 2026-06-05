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Ağıralioğlu, Mustafapaşa Beldesi'nde vatandaşla buluştu

Ağıralioğlu, Mustafapaşa Beldesi'nde vatandaşla buluştu
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 7 Haziran'daki Mustafapaşa Beldesi seçimi öncesinde vatandaşlarla bir araya gelerek beldenin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Mustafapaşa Beldesi seçimi öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti Kırşehir İl Teşkilatının da katıldığı programda, Genel Başkan Ağıralioğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve seçmenlerle buluşarak beldenin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Programda konuşan Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, vatandaşların talep ve önerilerini dinlediklerini belirterek, Mustafapaşa'nın gelişimi için hazırladıkları projeleri paylaştıklarını ifade etti.

Seçim sürecinde vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya önem verdiklerini vurgulayan Kaya, "Milletimizin sesi olmak, beldemizin geleceğine dair projelerimizi paylaşmak ve hemşehrilerimizin görüşlerini dinlemek adına bir araya geldik. Gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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