Ağıralioğlu, Kırıkkale'de partililerle buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de düzenlenen halk buluşmasında MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümünü anarak siyaset gündemine dair yorumlarda bulundu. Ağıralioğlu, ara seçim taleplerine ve mevcut uluslararası duruma dikkat çekti.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de düzenlenen 'Halk Buluşması'nda partililerle bir araya geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de bir düğün salonunda düzenlenen 'Halk Buluşması' programında konuştu. Ağıralioğlu, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümüne ilişkin, "Bugün ömrü devleti ve milletini kudretli yarınlara taşımak için çetin, çileli mücadelelerle geçmiş Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü. Kalpaklı bir kurucunun ayak izinden Türk devletinin vakur yarınlarına yol bulmuş, ucu zindanlara düşmüş çileli bir hayatın, ucu idam sehpalarıyla buluşmuş kararlı bir mücadelenin, pazarlık kabul etmez idaresine rahmet olsun" dedi.

'PROVOKASYONA AÇIK ŞARTLARDAYIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine de değinen Ağıralioğlu, "Efendim, '8 milletvekili boşaldı, 22 kişi daha istifa ederse ara seçim olur mu' diye bir şeyler diyorlar. Ana muhalefetin böyle bir hevesi var. Buna karşın siyasetin taassup alanları şuna sebep olmuş; '22 kişi istifa edince belki 1 kişinin onayını yapmayız, 21 kişi boşa düşer' diye şımarıklıkları da var. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Biz parti olarak organik olmayan bir süreç yaşamak istemiyoruz. Provokasyona açık şartlardayız. İran'ın, İsrail'in, ABD'nin, NATO'nun, Yunanistan'ın durumu ortada. Güney Kıbrıs'taki hareketliliği görüyoruz. Suriye'nin durumu ortada, Irak'taki hareketlenmeyi görüyoruz" diye konuştu. Ağıralioğlu, daha sonra partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
