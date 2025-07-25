Anahtar Parti Gençlik Kolları İHA'yı Ziyaret Etti

Anahtar Parti Gençlik Kolları İHA'yı Ziyaret Etti
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Anahtar Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ünal ve ekibi, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek basın bayramını kutladı ve haberlerin tarafsızlığını vurguladı.

Anahtar Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ünal, Yönetim Kurulu üyesi gençlerle birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA)' yı ziyaret etti.

Anahtar Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ünal, bugün beraberinde İl Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Recep Yurtoğlu, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Arif Can İlhan ve Karesi Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Salih Ata ile birlikte 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayram sebebiyle İhlas Haber Ajansı (İHA)'yı ziyaret etti. Anahtar Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ünal İhlas Haber Ajansının yaptığı haberleri takip ettiklerini ve haberlerin tarafsız ve gerçeği yansıttığını açıkladı.

Sohbet havasında geçen ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Ünal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu siyasette izlediği yol haritası ile Balıkesir'deki örgütlenme süreci hakkında bilgiler verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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