Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Güncelleme:
Bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Tören Salonu'nda yapılacak törende sahiplerine takdim edilecek. Yarışmada geleneksel ve dijital habercilikte üstün başarı gösteren projeler değerlendirilecek.

Bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Anadolu Ajansı tarafından (AA) Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla TBMM himayelerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni yarın TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.

Geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelerin de değerlendirildiği yarışmada, 3 kategoride 8 ödül dağıtılacak.

Tören kapsamında, Büyük Ödül kategorisinde "Yılın Haberi Ödülü", Mecra Ödülleri kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü", "En İyi Televizyon Haberi Ödülü", "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü" ile Jüri Özel Ödülleri kategorisinde "TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü", "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü", "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü" ve "Parlamento Özel Ödülü" verilecek.

Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan'ın başkanlığında, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin'in yer aldığı ana jürinin değerlendirmesiyle belirlenen isimler, TBMM Tören Salonu'ndaki programla kamuoyuna duyurulacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Bu yıl Hayat Kimya'nın destekleriyle düzenlenen yarışmada verilecek ödül miktarları şöyle:

Yılın Haberi Ödülü: 150 bin lira

En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü: 100 bin lira

En İyi Televizyon Haberi Ödülü: 100 bin lira

En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü: 100 bin lira

TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü: 80 bin lira

Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü: 80 bin lira

Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü: 80 bin lira

Parlamento Özel Ödülü: 80 bin lira

AA'nın kaliteli haberciliği destekleme misyonu

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması, AA'nın kaliteli haberciliği destekleme misyonu doğrultusunda, yaratıcı ve etkili çalışmaların sektöre ilham vermesini sağlamak ve geleceğin habercilik standartlarının oluşumuna öncülük etmek hedefiyle hayata geçirildi.

Başvuruların 1-28 Şubat 2025 tarihlerinde internet sitesi üzerinden gerçekleştirildiği yarışmaya, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan ve ulusal mecralarda yayınlanmış haberler kabul edildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
