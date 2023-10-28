Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy'deki DSİ yatırımlarını inceledi
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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy ilçesinde DSİ tarafından yapılan yatırımları incelemek üzere ziyarette bulundu. Vali Doruk, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bölge çiftçisine tarımsal sulama konusunda önemli destek sağlanacağını belirtti.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy ilçesinde DSİ tarafından yaptırılan yatırımları inceledi.
Vali Doruk, Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, DSİ Amasya Şube Müdürü Turgut Yorulmaz ve resmi kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Doruk, Yeniköy Göleti Sulama Yenileme, Ovabaşı Elmalı Deresi Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Doruk, 1986'da hizmete alınan sistemin sulama alanının klasik sistemde 350 hektar iken, basınçlı sulama ile 630,92 hektara yükseleceğini söyledi.
Çalışmaların yüzde 35'inin tamamlandığını belirten Doruk, "Tarımsal sulamada bölge çiftçisine önemli destek sunmayı amaçlıyoruz. Projede, modern teknolojik altyapısı ve kapalı basınçlı sistemi ile suyun daha verimli kullanılması sağlanacak." dedi.
Vali Doruk'a ziyaretinde AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, AK Parti Amasya İl Başkanı Erkem Toto, Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek eşlik etti.