Haberler ›› Politika ›› Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy'deki DSİ yatırımlarını inceledi

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy'deki DSİ yatırımlarını inceledi

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy ilçesinde DSİ tarafından yapılan yatırımları incelemek üzere ziyarette bulundu. Vali Doruk, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bölge çiftçisine tarımsal sulama konusunda önemli destek sağlanacağını belirtti.