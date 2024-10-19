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Amasya Valisi Önder Bakan'dan Muhtarlar Günü Mesajı

Amasya Valisi Önder Bakan'dan Muhtarlar Günü Mesajı
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Amasya Valisi Önder Bakan, Muhtarlar Günü'nde muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü olduğunu vurguladı. Vali Bakan, görev süresi boyunca muhtarlarla birlikte daha kaliteli hizmet sunacaklarına söz verdi.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Görev süremiz boyunca muhtarlarımızla birlikte, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında muhtarlıkların devlet ile mahalle ve köylerdeki temsilcisi konumunda bulunduklarını belirten Vali Bakan, "İlimizde muhtarlarımız, kamu kurum ve kuruşlarımızla yakın bir işbirliği içerisinde bulunarak vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde rol oynamakta, kamu ve yerel yönetimlerimiz tarafından etkin bir şekilde hizmet sunulmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir" diye konuştu.

Görevi boyunca muhtarlarla birlikte vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacağını vurgulayan Bakan, "Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlık, insan ve hizmet odaklı anlayışın icrasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu düşüncelerle birlikte görev yaptığımız ilimizdeki muhtarlarımız başta olmak üzere halkımıza özveriyle hizmet eden tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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