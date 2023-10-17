Amasya'da zabıtadan işyerlerine denetim

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri lokanta, ve işyerlerine fiyat tarifesi, hijyen ile düzen hususlarında denetim gerçekleştirildi.

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri lokanta, ve işyerlerine fiyat tarifesi, hijyen ile düzen hususlarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletme sahipleri ile çalışanlara, uygulanan fiyat tarifeleri ve diğer hususlar hakkında uyarılarda bulunuldu.

Kontrollerin sıklıkla yapıldığını belirten Zabıta Müdürü Selim Keleş, "Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları titizlikle yerine getirirken esnafımızın da belirlenen kurallara gereken duyarlılığı göstermelerini ve kurallara riayet etmelerini rica ediyorum" dedi. - AMASYA