Altınöz'den dikkat çeken çağrı: Türkiye cihat çağrısı yapmalı

Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi. Haberler.com yayınında konuşan Mehmet Altınöz, Türkiye'nin savaşa girmesinin an meselesi olduğunu iddia etti. Türkiye'nin, D-8 öncülüğünde Müslüman ülkeleri toplayarak "cihat" çağrısı yapması gerektiğini savundu. Altınöz, İsrail'in gelecekteki adımlarıyla ilgili tahminlerini de paylaştı.

TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASININ LİDERLİĞİNİ ÜSTLENMELİ

Altınöz, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil küresel bir misyonu olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin D-8 ve 60 Müslüman ülkeyi toplayarak, cihat çağrısında bulunmasını tavsiye ediyorum."

Bu çağrının, İsrail ve benzeri saldırgan politikalara karşı caydırıcı olacağını dile getirdi.

"SAVAŞA GİRMEMİZ AN MESELESİ"

Mehmet Altınöz, bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi doğrudan etkileyeceğini belirtti:

"Türkiye'nin savaşa girmesi an meselesi."

İran-İsrail hattında yaşanacak büyük çaplı bir çatışmanın, Türkiye'yi de taraf olmaya iteceğini öne sürdü.

"İSRAİL, DERSİNİ ALIP GERİ ÇEKİLECEK"

Altınöz, İsrail'in tutumuna ilişkin de iddialı açıklamalarda bulundu:

"İsrail'in dersini alıp herhangi bir memlekete saldırmayacağı konusunda geri çekileceğini düşünüyorum."

İsrail'in saldırganlığının sınırlanacağını ve bölgesel istikrarın mümkün olacağını belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE POLİTİKASINA ELEŞTİRİ

Programda Türkiye'nin güvenlik politikalarına da değinen Altınöz, "Terörsüz Türkiye" vizyonuna şüpheyle yaklaştıklarını ifade etti:

"Terörsüz Türkiye'nin hangi çerçevede yürüdüğünü bilmiyoruz" diyen Altınöz, mevcut politikaların şeffaflığı ve uygulanabilirliğini sorguladı. "Bu işin sonu nereye gidecek, şüphelerimiz var" diyerek, net stratejilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundu.