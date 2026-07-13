Almanya'da Rus büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya ve Avrupa ülkeleri ile Ukrayna'da casusluk amacıyla düzenlendiği belirtilen siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'i bakanlığa çağırdı.

Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında bu kez siber casusluk gerilimi yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin bugün erken saatlerde Rusya'yı Avrupa ülkelerine yönelik siber saldırılar düzenlemekle suçlamasının ardından üye ülkeler ardı ardına adımlar atmaya başladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Almanya'ya, AB ortaklarına ve Ukrayna'ya yönelik siber saldırılar kabul edilemez. Ek yaptırımlar da dahil olmak üzere bu saldırılara kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'in bakanlığa çağrıldığı ve Almanya'nın tutumunun kendisine iletildiği belirtildi.

Fransa, 9 kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağını açıkladı

Fransa hükümeti de bugün yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde casusluk amacıyla düzenlendiği belirtilen siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, saldırılarla bağlantılı 9 kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağını açıkladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı