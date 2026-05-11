Almanya Savunma Bakanı Pistorius'tan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, sürpriz bir ziyarette bulunduğu Ukrayna'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da savaşta sona yaklaşıyor olabiliriz" şeklindeki açıklamasını aldatmaca olarak nitelendirdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Pistorius, temasları kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile bir araya geldi. Pistorius ile Fedorov yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında yeni silah sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi konularını ele aldı. Özellikle insansız sistemler, dronlar, robotlar ve otonom deniz araçları ile uzun menzilli silahların ortak üretimi konusunda işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Her iki bakan, görüşmenin ardından iki ülke arasında savunma alanında işbirliğini öngören bir niyet mektubu da imzaladı.

Almanya ve Ukrayna bin 500 kilometre menzilli dron geliştirmeyi planlıyor

İmza töreninde konuşan Pistorius, Almanya ile Ukrayna'nın bin 500 kilometreye kadar menzile sahip insansız hava araçlarının ortak geliştirilmesi ve üretimi konusunda işbirliğine gideceğini duyurdu. Pistorius, Ukraynalı askerlerin Almanya'da eğitiminin devam edeceğini de belirterek, iki ülke arasındaki yakın askeri işbirliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

"Gerçekten bu savaşın sonunun yaklaştığını görüyorsa, o zaman bu savaşı basitçe sonlandırabilir"

Pistorius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da savaşta sona yaklaşıyor olabiliriz" açıklamasını da değerlendirdi. Pistorius, "Putin şu anda Ukrayna'daki savaşın sona yaklaştığından bahsediyor. Eğer gerçekten bu savaşın sonunun yaklaştığını görüyorsa, o zaman bu savaşı basitçe sonlandırabilir. Putin bunu, birliklerini geri çekerek veya Rusya'yı ön şartsız müzakere masasına getirerek yapabilir. Ancak bunun yerine her zaman olduğu gibi şartlar koyuyor. Umarım yanılıyorumdur ama bu bir başka aldatmacadır. Ancak bu ihtimal de göz ardı edilemez" dedi.

Pistorius, Putin'in bu açıklamalarını hiçbir toprak kazanımında bulunamayan Rus ordusunun ve kendisinin zayıflığını örtbas etmek ve dikkatleri başka yöne çekmek için yaptığını savundu. Putin'in kamuoyunu aldattığını savunan Pistorius, bu nedenle Ukrayna'nın daha fazla askeri olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna'daki savaşta sona yaklaşıldığı düşünüyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaşta sona yaklaşıldığı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçüncü bir ülkede müzakere amacıyla değil uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak için görüşebileceğini belirtmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı