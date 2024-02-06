Almanya Savunma Bakanı Bosna Hersek'e geldi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kosova'daki temaslarını tamamlamasının ardından Bosna Hersek'e geldi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kosova ile başladığı Balkan turu kapsamında Bosna Hersek'e geldi. Bakan Pistorius, başkent Saraybosna'daki Ordu Evi (Dom Armije) önünde askeri törenle karşılaştı. Bakan Pistorius, törenin ardından Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pistorius, Almanya'nın Bosna Hersek'in istikrarına özel önem verdiğini ve bu nedenle ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek dahil her türlü desteği sağlamak istediğini söyledi.

Batı Balkanlar'da istikrarın kilidinin Bosna Hersek olduğunu söyleyen Pistorius, "Rusya'nın ilave krizler çıkarmasını ve bu bölgedeki nüfuzunu genişletmek için bu bölgeyi istismar etmesini engelleme yönündeki çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Pistorius, Almanya'nın AB'nin Bosna Hersek'teki barış gücü EUFOR'un angajmanını da desteklediğini de ifade ederek, EUFOR'un Bosna Hersek'teki ayrılıkçı tehditler dahil olmak üzere krizlere müdahale için kapasite ve yetkiye sahip olduğunu söyledi. Pistorious, Rusya'nın Balkanların tamamı için söz konusu olduğu üzere Bosna Hersek'i de Batı'yı istikrarsızlaştırmak için poligon olarak kullanabileceğini ileri sürdü.

"Almanya, Bosna Hersek'in AB ve NATO üyeliğine tam destek veriyor"

Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez ise, Pistorius ile Bosna Hersek'in NATO'ya entegrasyonuna destek ve Bosna Hersek'in bu yolda yapması gerekenleri görüştüklerini açıkladı. Helez, "Almanya, dış politika arenasında Bosna Hersek'in kilit önemdeki dostlarından biri. Almanya, Bosna Hersek'in AB ve NATO üyeliğine tam destek veriyor. Sayın Bakan, Bosna Hersek ve Silahlı Kuvvetler için yaptığınız her şey için teşekkürler" diye konuştu.

Pistorius, Helez ile görüşmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile konsey üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic tarafından kabul edildi. - SARAYBOSNA