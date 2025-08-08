Almanya, İsrail'in Gazze İşgal Planına Karşı Sert Duruş Aldı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal planını onaylamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail kabinesinin dün gece kabul ettiği Gazze Şehri'ni işgal planına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Alman hükümetine adına, İsrail kabinesinde alınan ve Gazze Şeridini işgalini öngören kararı eleştiren Almanya Başbakanı Merz, "Bu şartlar altında Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek" dedi. Alman hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın çektiği acılardan derin endişe duymaya devam ettiğini belirten Merz, "Planlanan saldırıyla birlikte İsrail hükümeti, bu insanlara yardım konusunda eskisinden daha büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere yardım malzemelerine kapsamlı erişimi kolaylaştırmalıdır. Son günlerde atılan doğru adımların ardından İsrail, Gazze'deki insani durumu kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeye devam etmelidir" dedi. Merz, "Alman hükümeti ayrıca İsrail hükümetini Batı Şeria'yı ilhak etme yönünde ilerlememeye çağırmaktadır" ifadelerini de kullandı.

Merz, İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğu, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkese yönelik müzakerelerin öncelikleri olduğunu da sözlerine ekledi. - BERLİN