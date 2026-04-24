Almanya: "İspanya güvenilir bir NATO müttefiki ve üyeliğinden şüphe için neden yok"

Almanya, NATO müttefiki İspanya'ya destek geldi. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille yaptığı açıklamada, İran savaşına destek vermemesi nedeniyle ABD'nin İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınmasını tartışmaya açabileceğine ilişkin iddiayı değerlendirdi. Hille, "İspanya güvenilir bir müttefik ve NATO üyeliğinden şüphe duymak için bir neden yok" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Reuters haber ajansının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pentagon'a ait bir e-postada, ABD'nin İran'a karşı savaşına destek vermediğine inandığı NATO müttefiklerini cezalandırmak için farklı seçenekler hazırlandığı ifade edilmişti. Seçenekler arasında İspanya'nın savaşa karşı çıkması nedeniyle NATO üyeliğinin askıya alınması da yer almıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı