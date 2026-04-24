Almanya: "İspanya güvenilir bir NATO müttefiki ve üyeliğinden şüphe için neden yok"

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, ABD'nin İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınmasını değerlendirdiği iddiasına ilişkin, "İspanya güvenilir bir müttefik ve NATO üyeliğinden şüphe duymak için bir sebep yok" dedi.

Almanya, NATO müttefiki İspanya'ya destek geldi. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille yaptığı açıklamada, İran savaşına destek vermemesi nedeniyle ABD'nin İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınmasını tartışmaya açabileceğine ilişkin iddiayı değerlendirdi. Hille, "İspanya güvenilir bir müttefik ve NATO üyeliğinden şüphe duymak için bir neden yok" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pentagon'a ait bir e-postada, ABD'nin İran'a karşı savaşına destek vermediğine inandığı NATO müttefiklerini cezalandırmak için farklı seçenekler hazırlandığı ifade edilmişti. Seçenekler arasında İspanya'nın savaşa karşı çıkması nedeniyle NATO üyeliğinin askıya alınması da yer almıştı. - BERLİN

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yıldızı genç yaşında hayatını kaybetti
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi

Vatandaşa pes dedirten ceza! Bakan Uraloğlu devreye girdi

Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yıldızı genç yaşında hayatını kaybetti
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması