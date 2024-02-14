Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'e 5. Kez Geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail- Filistin arasında geçtiğimiz sene 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından 5'inci kez İsrail'e geldi.

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 5'inci kez İsrail'e geldi. Bakan Baerbock, ziyareti çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Israel Katz ile bir araya gelecek. Baerbock'un görüşmelerde, İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes için baskı yapması bekleniyor.

Baerbock ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Refah'taki sıkıntı şimdiden inanılır gibi değil. 1.3 milyon insan dar bir alanda çatışmalardan korunmaya çalışıyor. İsrail ordusunun Refah'a yönelik bir saldırısı insani bir felaket olacaktır. İsrail, kendini savunmalı ama aynı zamanda sivillerin acılarını da mümkün olduğunca hafifletmelidir. Bu nedenle çatışmalara esirlerin serbest bırakılması için de bir kez daha ara verilmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta İsrail'de bunun yollarını tekrar görüşeceğim" demişti. - TEL AVİV