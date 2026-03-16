Alman Bakan Wadephul: "Hürmüz'de NATO rolü görmüyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı'nda NATO üyesi ülkelerin destek vermesi çağrısına "Hürmüz'de NATO rolü görmüyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerine yaptığı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri koruma çağrısına Almanya'dan yanıt geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Brüksel'de yapılacak AB Dışişleri Konseyi öncesinde basına açıklama yaptı. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda NATO üyesi ülkelerin destek vermesi çağrısına "Hürmüz'de NATO rolü görmüyoruz" açıklaması yaptı. Wadephul, "NATO'nun bu yönde herhangi bir karar aldığını veya Hürmüz Boğazı'nın sorumluluğunu üstlenebileceğini düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı, NATO organları buna göre hareket ederdi" ifadelerini kullandı.

Trump müttefiklerine çağrı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı nedeniyle aksayan Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz ticaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, boğazı açık ve güvenli tutmak amacıyla ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek. Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı yakında yeniden açacağız" demişti.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda birlikte çalışmak istedikleri ülkelerle temasları sürdürdüklerini yineleyerek İyi bir sonuç almayı umduğunu belirten Trump, "Alırsak harika olur, almazsak da harika olur. Şunu unutmayın, bu ülkelerin birçoğu NATO üyesi. Biz NATO için her zaman oradayız; Ukrayna konusunda onlara yardım ediyoruz. Aramızda koca bir okyanus var, konu bizi doğrudan etkilemiyor ama yine de onlara yardım ettik. İran'ın elinde çok az ateş gücü kaldığı için nispeten çok küçük bir çaba gerektiren boğazı açık tutma konusunda bize hangi ülkenin yardım etmeyeceğini görmek ilginç olur" ifadelerine yer vermişti. - BRÜKSEL

