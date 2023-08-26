Almanya'da Türkler, sözde soykırım anıtına tepki gösterdi

Almanya'nın Köln kentinde Türkler, Ermenilere yakın bir grup tarafından dikilen ve mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan 'sözde soykırım anıtı'na tepki gösterdi. Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi üyeleri, anıtın kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

Almanya'nın Köln kentinde Türkler, Ermenilere yakın bir grup tarafından dikilen ve mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan "sözde soykırım anıtı"na tepki gösterdi.

Köln ve çevresinde çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi üyeleri, Köln'deki Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneğinde basın toplantısı düzenledi.

STK üyeleri, Ermenilere yakın bir grup tarafından dikilen ve mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan "sözde soykırım anıtı"nın kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

İnisiyatifin sözcüsü Rehan Gündoğmuş, burada yaptığı açıklamada, Köln İdare Mahkemesinin 23 Haziran 2023'de "Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi"nin söz konusu anıtın dikili kalmasına yönelik yaptığı başvuruyu reddettiğini hatırlattı.

Gündoğmuş, Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi"nin kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen sürekli ajitasyon yaparak şehir ve belediye üzerinde yoğun baskı kurmaya çalıştığını belirterek, "Bu oluşum, Türk toplumuyla, yani tarihini suçladığı insanlarla diyalog kurma çabasına girmek bir yana, halihazırda alınmış olan kararları yok sayarak kasıtlı olarak bu kararları aşmak konusunda tereddüt etmemektedir." dedi.

Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi'nin pervasız tutumunu tasvip etmediklerini vurgulayan ve daha saygılı ve kapsayıcı bir yaklaşım çağrısında bulunan Gündoğmuş, "Tarihi olaylar hakkında varılacak bir uzlaşma, tüm aktör ve tarafların toplumsal katılımıyla gerçekleştirilecek kapsamlı ve yapılandırılmış bir diyalog süreciyle mümkündür. Özellikle de farklı görüşlere karşı hoşgörü böyle bir sürecin ön koşuludur." diye konuştu.

Gündoğmuş, "Uzlaşıya dayalı güçlü bir toplumsal dayanışma için bu oluşum tarafından anıt dikilmesine karşı çıkıyor ve imzanızla bizi desteklemeniz için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözde anıtın kaldırılması için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler imza attı.