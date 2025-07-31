Alman Ünlülerden Başbakan Merz'e Gazze İçin Çağrı

Almanya'da müzik, eğlence ve medya dünyasından 200'den fazla ünlü ismin Başbakan Friedrich Merz'e gönderdiği " Gazze'nin ölmesine izin vermeyin Sayın Merz" başlıklı mektupta, " İsrail'e silah ihracatını durdurun. Gazze'deki açlıkla mücadele için somut adımlar atın" çağrısı yapıldı.

Almanya'da müzik, eğlence ve medya dünyasından isimler, Başbakan Friedrich Merz'e Gazze Şeridi'ndeki duruma yönelik bir mektup gönderdi. Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, Giovanni Zarrella, Teddy Teclebrhan, Shirin David, Jessica Schwarz, Christiane Paul, Daniel Brühl, Benno Fürmann, Anna Thalbach, Meret Becker ve Jürgen Vogel gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 200'den fazla ünlü, ortak kaleme aldıkları mektup ile Merz'e çağrı yaptı. "Gazze'nin ölmesine izin vermeyin Bay Merz" başlıklı mektupta, "Son günlerde bir tavır takınıp İsrail hükümetini eleştirdiniz. Bunu takdir ediyoruz ancak açık olan bir şey var: Sadece sözler hayat kurtarmaz. Anneler, babalar, çocuklar. Bu savaşın parçası olmayan ama yine de tüm yükünü çeken çocuklar. Bu nedenle sözlerinizin artık eyleme dönüşmesi için acil bir talepte bulunuyoruz" denildi.

Ünlü isimler, hükümetten Almanya'nın İsrail'e yaptığı tüm silah ihracatının durdurulmasını, AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını, derhal ateşkes ve insani yardımların engellenmeden ulaştırılmasını talep etti.

"Hiçbir suç milyonlarca insanın toplu cezalandırılmasını meşrulaştırmaz"

Hamas'ın eylemlerinin kınandığı belirtilen mektupta, "Hiçbir suç milyonlarca insanın toplu cezalandırılmasını meşrulaştırmaz" ifadeleri kullanıldı ve Başbakan Merz'ten siyasi bir hesap yapmadan hareket etmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca "Sayın Merz, İsrail'i rotasını değiştirmeye ikna edebilecek az sayıdaki kişilerden birisiniz" denilen mektupta, Almanya Başbakanı Merz'e acil ateşkes için çaba göstermesi çağrısında bulunuldu.

Haziran ayında da aralarında aktörlerin, aktivistlerin, müzisyenlerin ve oyuncuların olduğu bir başka grup Merz'e mektup yazmış, İsrail politikasının değiştirilmesini talep etmişlerdi. - BERLİN