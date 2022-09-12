Alman gazetesi Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağını sorguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimde aday olup olmayacağı tartışılmaya devam ediyor. Alman gazetesi olan Frankfurter Allgemeine Zeitung "Erdoğan yeniden aday olabilir mi?'' başlıklı bir haber yayınladı. Gazete haberinde önümüzdeki seçimlerde, "Her şeyden önce Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı tartışılıyor" dedi.

Türkiye, 2023 seçimlerine giderken seçime dair farklı konularda tartışılmaya devam ediyor. Tartışılan konuların en başında ise Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı tartışılıyor. Cumhur İttifakı adayı olarak açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Alman gazetesi olan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) bir haber yayınladı. FAZ Erdoğan'ın adaylığı hakkında, "Erdoğan yeniden aday olabilir mi?'' başlığını attı.

''YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ''

FAZ gazetesinde "Erdoğan yeniden aday olabilir mi?" başlıklı haberde, Türkiye'de önümüzdeki 10 ay içinde seçimlerin yapılacağı söylendi. Seçimlere ilişkin usul konusunun tartışıldığını hatırlatarak, "Her şeyden önce Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı tartışılıyor." ifadesi kullanıldı.

''AK PARTİ %30'UN ALTINDA''

Yayınlanan haberde seçimlerin yaklaştığını ve anketlerde AK Parti'nin %30 ve altında kaldığını söyleyerek iktidarın 20 yılın sonunda ilk defa seçimi kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Haberin devamında ise yine anketlere dayanarak Mansur Yavaş'ın Erdoğan'dan daha fazla oy alabileceği söylendi.

''CUMHURBAŞKANIIN ADAYLIĞI ANAYASAYA UYGUNDUR''

Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasamıza da yasalarımıza da uygundur. Anayasaya ve yasaya aykırı bir durum söz konusu değil. '2023 seçimlerinde aday olamaz' tartışmasını, Millet İttifakı bileşenleri ve onlara destek verenler yapıyorlar. Onlar tartışıyor konuyu, biz tartışmaya açmadık '' ifadelerini kullanmıştı.