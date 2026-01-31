Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a "gerginliği düşürme" mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri değerlendirerek, Azerbaycan'ın bölgedeki gerginliğin giderilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti. Görüşme, dostluk ve kardeşlik ilkeleri çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi ve Araz Nehri üzerindeki otomobil köprüsü projelerinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunarak sona erdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilkelerine dayandığı ve halklar arasında tarihi, etnik ve dini bağlar bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretleri ve devlet başkanlarının görüşmeleri memnuniyetle anılırken, bunların ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığı belirtildi. Araz Nehri üzerindeki Ağbend ve Kelale yerleşimlerini birbirine bağlayan otomobil köprüsünün inşaat çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediği de konuşmada kaydedildi.

Aliyev görüşmede İran'ın ABD, İsrail ve Avrupalı ülkeler ile arasında yükselen gerginliğe değinerek bölgedeki durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi ve Azerbaycan'ın gerginliğin giderilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti. Aliyev, Azerbaycan'ın bu tür sorunların müzakereler ve karşılıklı anlayış yoluyla çözülmesini desteklediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkürlerini iletti. Görüşmenin devamında, İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin çeşitli yönleri ve gelecekteki ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
