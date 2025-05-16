Aliyev ve Paşinyan Tiran'da Bir Araya Geldi

Aliyev ve Paşinyan Tiran'da Bir Araya Geldi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi öncesi sohbet etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir araya geldi.

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zirve öncesi kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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