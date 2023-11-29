Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar MHP Genel Merkezine aday adaylığı başvurusu yaptı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yerel seçimler için aday adaylığı başvurusunu MHP Genel Merkezine yaparak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yerel seçimler için aday adaylığı başvurusunu MHP Genel Merkezine yaparak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

2014 yılındaki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Aliağa Belediye Başkanlığı görevine seçilen, ardından 2019 yılında da güvenoyu alarak bu görevini iki dönemdir devam ettiren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yeni dönem için MHP Genel Merkezine aday adaylığı başvurusunu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a dosyasını teslim eden Başkan Acar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti.

Başkan Serkan Acar, sosyal medyadan başvurusuna ilişkin fotoğraflar paylaşarak şunları yazdı:

"Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, yaptığımız adaylık başvurusu ile ilgili hayır dualarını aldık. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın." - İZMİR