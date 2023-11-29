Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar MHP Genel Merkezinde Aday Adaylığı Başvurusunda Bulundu

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 3. dönem belediye başkanlığı için MHP Genel Merkezinde aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başkan Acar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti.

İZMİR'in Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, mahalli idareler seçimleri için MHP Genel Merkezinde aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başkan Acar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de makamında ziyaret etti.

2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Aliağa Belediye Başkanı seçilen, ardından 2019 yılında ikinci kez rakiplerini geride bırakarak, başkanlık makamına oturdu. Başkan Acar, 3'üncü dönem belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Aday adaylığı başvurusunu genel merkezde yapan Başkan Acar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de makamında ziyaret etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile birlikte çekilen fotoğraflara da yer verilen paylaşımda Başkan Acar, adaylık başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Serkan Acar, paylaşımda şu görüşlere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek yaptığımız adaylık başvurusu ile ilgili hayır dualarını aldık. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın."