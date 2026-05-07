Haberler

Irak Başbakan Adayı Zeydi, hükümet programını Irak Meclis Başkanlığına sundu

Irak Başbakan Adayı Zeydi, hükümet programını Irak Meclis Başkanlığına sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakan Adayı Ali Zeydi, yeni hükümet için bakanlık programını Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi'ye sundu. Program, milletvekillerine dağıtılacak ve kabine listesi daha sonra açıklanacak.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Irak Başbakan Adayı Ali Zeydi, yeni hükümete ilişkin bakanlık programını Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi'ye sundu.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali Zeydi'nin yeni hükümet sürecine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nin açıklamasına göre Zeydi, Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi ile bir araya gelerek kurulacak yeni hükümete ilişkin bakanlık programını meclis başkanına sundu. Programın, incelenmek üzere milletvekillerine dağıtılacağı, kabine listesinin ise daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında, taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmede hükümete güvenoyu verilmesi sürecinin tamamlanması için ortak koordinasyon ve iş birliğinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hükümet programının anayasal ve yasal çerçevede hükümetin görev ve sorumluluklarının temelini oluşturduğu ifade edildi.

Irak Meclisi'nin, Ali Zeydi hükümeti için gelecek hafta güven oylaması yapması bekleniyor.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 27 Nisan'da Ali Zeydi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ali Zeydi, Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı olarak Irak mevcut Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin yerine göreve aday gösterilmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran’da peş peşe patlama sesleri
Adalet Bakanı Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz

Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında şifreyi çözecek ismi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

Sanki arkadaşını yumruklayıp hastanelik etmemiş gibi yaptığına bakın
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı

Bu azarlanışın intikamını fena aldı!

Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor