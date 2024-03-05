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Ali Babacan Malatya'da ziyaretlerde bulundu

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da ziyaretlerde bulundu. Babacan, depremzedeleri ziyaret ederek yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi ve parti adaylarını tanıttı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Babacan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle konteynerlerde hizmet veren basın mensuplarını ziyaret etti.

Daha sonra partisinin il başkanlığının faaliyet gösterdiği konteynere geçen Babacan, burada yaptığı açıklamada, işini bilen, düzgün kadrolar kurduklarını belirtti.

Depremin ilk haftasında parti teşkilatlarından 250 tırlık yardım malzemesi toplandığını, bunları bütün deprem illerinde dağıttıklarını dile getiren Babacan, şöyle konuştu:

"Nüfusa oranla ve yapı sayısı olarak en çok iş yerinin yıkıldığı yer Malatya ve Malatya çok önemli bir ticaret merkezi. Malatya'nın bölge ticaretinde, Türkiye ticaretinde ne kadar önemli bir parça olduğunu gayet iyi biliyorum. 22 bin iş yeri sadece merkezde yıkıldı, toplamda 30 bin iş yeri. Bunlar az sayılar değil. Çarşılar o şehrin kalbidir, sadece ticaretin değil sosyal kalbidir, çarşılarda insan ilişkileri gelişir, şehirlerin buluşma yeridir çarşılar. Malatya'nın çarşısı yıkıldı. Malatya için en önemlisi o ticareti, o şehrin kalbini çalıştırmaya başlamak."

Parti olarak yerel yönetimler ve şehircilik eylem planlarını 2 sene önce açıkladıklarını dile getiren Babacan, "Bütün detaylarıyla tek tek tablolar halinde ortaya koymuşuz yerel yönetimler ve şehircilikten ne anlıyoruz diye. Yine deprem oldu. Arkasından Kahramanmaraş depremleriyle ilgili bir rapor yayınladık. Düzgün ve dürüst belediyecilik nasıl yapılır bunu ortaya koymak iddiasıyla yola çıktık." dedi.

Babacan, daha sonra partisinin kentteki adaylarını tanıttı, destek istedi.

Kaynak: AA / Politika

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