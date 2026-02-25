Haberler

Babacan: Kalıcı barış adaletle, hukuk devletiyle mümkündür
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kalıcı barış için adalet ve hukuk devletinin önemini vurguladı. TBMM'de yaptığı konuşmada, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Kalıcı barış yalnızca silahların susmasıyla sağlanmaz; kalıcı barış adaletle, hukuk devletiyle mümkündür; temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkündür" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Kalıcı barış yalnızca silahların susmasıyla sağlanmaz; kalıcı barış adaletle, hukuk devletiyle mümkündür; temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkündür. Eğer hukuk devleti güçlendirilmezse, eğer yargı bağımsız ve tarafsız işlemezse, eğer meselenin kök sebepleri cesaretle ele alınmazsa bu süreç kalıcı bir sonuca ulaşamaz. Örneğin kayyım uygulamalarının sona erdirilmesi yönünde raporda bulunan ifadeyi değerli buluyoruz ama sadece bir ifade yeterli değil. Bu konunun sağlam hukuki güvencelerle desteklenmesi gerekir. İdari vesayeti azaltan, demokratik meşruiyeti güçlendiren açık ve net bir çerçevenin oluşturulması gerekir. Öte yandan yüksek yargı kararlarının uygulanmaması gibi hukuka olan güveni zedeleyen işler devam ederse toplumun devlete olan güveni de boşa çıkmış olur. Yargıtay ve Danıştay denetiminden geçip haklarında takipsizlik ya da beraat kararı verildiği halde bu ülkede hala KHK mağduriyeti yaşayanlar varsa sürece olan güveni pekiştiremezsiniz, samimiyetiniz sorgulanır. Ne yazık ki raporun geneline olan iyi niyeti iktidarın uygulamalarında ve fiiliyatında göremiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
