Ali Babacan'dan Erkin Koray için taziye mesajı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanatçı Erkin Koray'ın vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda; "Eserlerini nesilden nesile aktaran sanatçıların izi zaman geçse de silinmez. Tıpkı Erkin Koray gibi. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hayatını kaybeden Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray için taziye mesajı yayınladı. Babacan'ın bu akşam Twitter hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Eserlerini nesilden nesile aktaran sanatçıların izi zaman geçse de silinmez. Tıpkı Erkin Koray gibi. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."