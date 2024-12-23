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Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap

Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap verdi. Katıldığı bir TV programında AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna Babacan, 'Varsayımlarla konuşmak bence insanların kafasını da karıştırıyor. Zaten olmadığı için ayrıldık. Şimdi ne değişti de olacak ki geri döneceksiniz yani?' şeklinde yanıt verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti'ye geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini korurken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

İlke TV ekranlarında katıldığı programda Ak Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Babacan, "Varsayımlarla konuşmak bence insanların kafasını da karıştırıyor. Eğer AK Parti şöyle olursa, eğer Sayın Erdoğan böyle yaparsa... Yıllardır beraber çalıştığımız insanlarla... Olmadı, olmuyor işte. Zaten olmadığı için ayrıldık. Şimdi ne değişti de olacak ki geri döneceksiniz yani? Değil mi? Ne değişti de? Bir irade beyanım var. Bırakın adımı, iradenin beyanı bile yok. Yani hasbelkader... Hani Suriye'de... Doğru işler oldu, bak doğru işlerde sonuç verdi. İyi de AK Parti'nin Suriye politikası değişmedi ki. AK Parti'nin Suriye politikası bir değişiklik yok. Yani hatta ne diyorlar? Bak haklıymışız diyorlar değil mi? AK Parti'nin Suriye politikasında da bir değişiklik yok. Doğruydu yanlıştı aynı mesele" ifadelerini kullandı.

"DEVA PARTİSİ'NDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Yani orada gerçekten göçü önlemek için bizim orada askeri birlik bulundurmamız, rejimin zulmüne karşı Suriyelileri sadece Türkiye'ye alarak değil orada korumamız bunlar doğru işler bakın" diyen Babacan, "Diyorum ya iktidarın doğru yaptıklarının hakkını teslim ederim ama oralarda bir değişiklik yok. Yani Suriye'de yeni bir durum var diye Ya tekrar AK Parti'ye dönebilir miyiz falan? Bizde böyle bir şey yok. Deva Partisi'nde böyle bir şey yok. Olmaz da yani" diye konuştu.

"KAFAMIZ KARIŞIK FALAN DEĞİL"

Babacan sözlerinin devamında ise "Çünkü bir sürü politika alanı var. Ve politika alanlarında asıl bizim ayrılma sebebimiz olan kök sebepler olduğu gibi duruyor. Orada bir düzeltme niyeti de yok yani. Önce bir niyeti görmemiz lazım. Arkasından da somut adımlar görmemiz lazım ki... Ya bir şeyler değişiyor mu acaba diyebilirim. Bunun hiç izi bile yok şu anda. Yani dolayısıyla bunların hiç konuşmanın anlamı da yok. Yani anlamsız şeyleri konuşup insanların kafasını karıştırmamızın da anlamı yok. Yani deva olarak biz sapasağlam yerimizde duruyoruz ve kendi ilkelerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda bildiğimiz istikamette yürüyoruz. Bizim istikametimiz çok net. Yani kafamız karışık falan değil. Net bir istikamette yürüyoruz. Çünkü er ya da geç hak yerini bulur. Er ya da geç doğru hedefine ulaşır. Bizim inancımız bu" sözlerini sarf etti.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği sırada, 'gönül olarak' AKP'den kopmadığını dile getirmiş ve daha sonra sözlerine açıklık getirmişti. Davutoğlu açıklamasında, "Ben 'AK Parti'den kopmadım' ifadesi için 'AK Partili kitlelerden kopmadım' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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