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Alevi Vakıfları Federasyonundan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

Alevi Vakıfları Federasyonundan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

Politika Haberleri

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Başkan Büyükerşen de nazik ziyaret nedeniyle Doğan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, Alevi Vakıfları Federasyonu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Nazik misafirperverliği için Büyükerşen'e teşekkür eden Genel Başkan Doğan, yönetim kurulu üyelerini tanıtarak federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir'e geldiklerini belirten Doğan, Büyükerşen'in yerel yönetimlere örnek bir isim olduğunu belirterek başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Büyükerşen de nazik ziyaret nedeniyle Doğan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, Alevi Vakıfları Federasyonu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: ANKA / Politika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Politika Haberler

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