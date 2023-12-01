Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönem aday adaylığını açıkladı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ikinci dönem belediye başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Öküzcüoğlu'nun açıklaması coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Yaptığı başarılı çalışmalarla Alaşehir'de önemli hizmetlere imza atan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönem başkanlık için bugün aday adaylığını yoğun bir katılımla açıkladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönem belediye başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Alaşehir Belediye binasından eşi Selen Öküzcüoğlu, meclis üyeleri ve partililerle birlikte Sevgi Yolu üzerinden CHP İlçe Binasına kadar konfeti ve alkışlar eşliğinde giden Ahmet Öküzcüoğlu parti binasının balkonunda CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk ile aday adaylığını açıkladı. Başkan Özkücüoğlu'nun konuşması sık sık coşkulu kalabalık tarafından tezahüratlarla kesildi.

Kendisini dinlemeye gelen partililere ve vatandaşlara hitap eden Başkan Öküzcüoğlu şunları söyledi: "2019 yılında sizlerin desteği ile Alaşehir'de 73 yıl sonra CHP olarak belediye başkanlığını kazandık. Geldiğimde ayırmayacağım kayırmayacağım demiştim, beş yıldır da dediklerimi yaptım. Aynı düşüncelerle sizlerle beraber olmak için bir beş yıl daha destek istiyorum." - MANİSA