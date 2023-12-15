Alan, "Fragman bitti. Asıl film yeni başlıyor"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, göreve geldiklerinde planladıklarından daha fazla hizmeti hayata geçirdiklerine vurgu yaparak " Fragman bitti. Asıl film yeni başlıyor diye. Sloganımızdı o; daha yeni başlıyoruz. İnşallah çok daha güzellerini insanımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, başkanlık döneminde yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Başkanlık görevine geldiği günden bugüne pandemi, deprem ve sel gibi afetlerin arkasına sığınmadan çalıştıklarını söylerek çok sayıda eser ve hizmeti şehre kazandırdıklarına vurgu yaptı. Alan şöyle dedi:

"Gücümüz yettiğince sağ olsun başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle bakanlarımızın, il başkanımızın, vekillerimizin, teşkilatlarımızın da meclis üyelerimizin, çalışma arkadaşlarımızın katkıları, destekleri vatandaşımızın da duasıyla, desteği elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdik. Tabii yapamadığımız şeyler oldu. Başlayamadığımız da oldu, yarım kalan da oldu. Daha önce 2019 seçimi öncesi planladığımızdan çok daha fazlasını yaptık ki pandemiye rağmen, sellere ve depremlere rağmen ama hiçbir zaman bunların arkasına mazeret gösterip sığınmadık. Amacımız daha fazlasını yapmak. Niyetimiz de o. Zaten bunların daha önce de söylemiştim. Fragman bitti. Asıl film yeni başlıyor diye. Sloganımızdı o; daha yeni başlıyoruz. İnşallah çok daha güzellerine insanımızın hizmetine sunacağız." - ZONGULDAK