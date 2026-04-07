AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul'da polisleri hedef alan saldırıya ilişkin, "Terörle mücadelede devletimizin iradesi ve kararlılığı tamdır. Ülkemizin birliğini, beraberliğini ve güvenliğini hiçbir tehdit bozamayacaktır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Terörle mücadelede devletimizin iradesi ve kararlılığı tamdır. Ülkemizin birliğini, beraberliğini ve güvenliğini hiçbir tehdit bozamayacaktır. Hain saldırıda yaralanan emniyet personelimize bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."