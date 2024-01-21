Üye Girişi
Haberler

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Esnafları Ziyaret Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Nurettin Cankurtaran Caddesinde beraberindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret etti. Ayık, vatandaşların her zaman yanında olduklarını ve sorunlarına çözüm bulduklarını belirtti.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Nurettin Cankurtaran Caddesinde esnafları ziyaret etti.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Nurettin Cankurtaran Caddesinde beraberindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerin sonrasında konuşan Ayık, gezmedik cadde ve sokak bırakmayacaklarını belirterek, "Biz vatandaşlarımızın sadece seçim zamanında değil her zaman yanında olmaya özen gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren çözüm merkezi ve halk günü uygulamalarımızla vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve sorunlarını dinledik. Herhangi bir sıkıntıda yanlarında olduk ve çözülmesi için gayret gösterdik. Bunu da çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile başardığımıza inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ayık'a, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Mukadder Tüfekci ve AK Parti Akyurt Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Hasan Çalhun eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cankurtaran Hilal Ayık AK Parti Akyurt Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title