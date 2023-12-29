Akyazı Belediye Başkanı Muhtarlarla İstişare Toplantısında Konuştu

Muhtarlarla istişare toplantısında konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Devlet ile vatandaş arasında önemli bir bağ kurma işlevini yerine getiren muhtarlarımızla daha kaliteli kamu hizmetini sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Değerli muhtarlarımızla birlikte Akyazı'mızda hizmetle dolu 5 yılı geride bırakıyoruz. İlçemiz için birlik ve beraberlik içinde çok çalıştık, önemli eserler kazandırdık. Tüm mahallelerimize hizmet götürdük. İmkanlarımız dahilinde sorunları çözüyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz. Talepleri ve sorunları biliyoruz. Devlet ile vatandaş arasında önemli bir bağ kurma işlevini yerine getiren muhtarlarımızla birlikte; inşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza daha kaliteli kamu hizmetini sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Akyazı 5 yılda önemli hizmetler aldı"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ise "Göreve geldiğimiz günden itibaren Akyazı ve Sakarya'mız için tüm milletvekillerimizle birlikte çok çalışıyoruz. Vatandaşların sorunlarını sizler aracılığı ile öğreniyor ve çözüme kavuşması için çalışıyoruz. Mahallelerimizin her türlü sorunu için bizlere ulaşabilirsiniz. Akyazı 5 yılda önemli hizmetler aldı. Başkan Bilal Soykan önemli çalışmalara imza attı. Spor kompleksi projesi, terminal projesi, mezbaha ve canlı hayvan borsası projesi bunlardan birkaç tanesi. Asfalt ve altyapı hususunda da yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Teşkilatımız ve bizler de her zaman bu çalışmaları destekledik" diye konuştu. - SAKARYA